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У Путіна наполегливо заперечують мобілізацію в Росії восени

01:30 21.08.2026 Пт
2 хв
Постпред РФ при ООН стверджує, що мобілізація не планується
aimg Юлія Маловічко
У Путіна наполегливо заперечують мобілізацію в Росії восени Фото: постпред Росії в ООН Василь Небензя (Getty Images)
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Кремль не планує масової мобілізації в Росії, яку, як очікувалось, оголосять після виборів до Держдуми восени.

Про це заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Постпред запевнив, що масової мобілізація в Росії наразі не планується.

"Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", - зазначив він.

При цьому Небензя додав: "Але подивимося, що станеться після виборів - і хто має рацію, а хто помиляється".

Журналіст також попросив Небензю прокоментувати виїзд росіян до Грузії, що ніби-то й викликане очікуваною мобілізацією восени, але той заперечив і цей факт.

"Я б не сказав, що десятки тисяч молодих росіян тікають до Грузії", – сказав він.

Нагадаємо, майже 40 тисяч осіб виїхали з Росії до Грузії через пішохідний пункт пропуску - і це лише за кілька днів. Таке явище пов'язують з мобілізацією в РФ, яку світова спільнота очікує після виборів до Держдуми, які заплановані на вересень.

І хоча Москва заперечує мобілізацію, нещодавно заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив про ознаки мобілізації у РФ.

За його словами, якщо російський диктатор ухвалить остаточне рішення, українська розвідка фіксуватиме відповідні індикатори.

Окрім цього, у Росії дедалі більше ознак вказують на посилення мобілізаційної готовності. Влада вже шукає нові способи поповнювати армію.

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