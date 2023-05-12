МЗС Естонії закликає надати Україні на саміті НАТО "додаткові кроки" до членства

"Наша позиція та позиція НАТО в тому, що Україна буде в НАТО, як було прийнято на Бухарестському саміті (у 2008 році, - Ред.)", - заявив дипломат, пояснюючи своє бачення перспектив членства України в Альянсі під час рішень саміту НАТО 11 -12 липня у Вільнюсі.

При цьому представник естонського МЗС зазначив, що обговорення тільки розпочалися, оскільки НАТО є консенсусною організацією.

"Це буде консенсусне рішення. Наша позиція полягає в тому, що ми маємо надати Україні якісь додаткові кроки до членства", - заявив Всевіов.

Також він розповів, що на саміті у Вільнюсі розглядатимуть питання вступу Швеції до НАТО.

"Це буде величезна користь для безпеки Швеції, Естонії, безпеки регіону Балтійського моря. Це буде величезна користь для НАТО в цілому", - наголошує естонський дипломат.

Представник МЗС нагадав, що вступ Швеції до Альянсу ще не ратифікували Туреччина та Угорщина. У цьому контексті Всевіов висловив сподівання, що це все ж таки буде зроблено, і він "дуже впевнений, що у Вільнюсі у нас буде 32 союзники Альянсу".