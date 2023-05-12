МИД Эстонии призывает предоставить Украине на саммите НАТО "дополнительные шаги" к членству

"Наша позиция и позиция НАТО в том, что Украина будет в НАТО, как было принято на Бухарестском саммите (в 2008 году, - Ред.)", - заявил дипломат, объясняя свое видение перспектив членства Украины в Альянсе во время решений саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

При этом представитель эстонского МИД отметил, что обсуждения только начались, поскольку НАТО является консенсусной организацией.

"Это будет консенсусное решение. Наша позиция состоит в том, что мы должны предоставить Украине какие-то дополнительные шаги к членству", - заявил Всевиов.

Также он рассказал, что на саммите в Вильнюсе будут рассматривать вопрос вступления Швеции в НАТО.

"Это будет огромная польза для безопасности Швеции, Эстонии, безопасности региона Балтийского моря. Это будет огромная польза для НАТО в целом", - подчеркивает эстонский дипломат.

Представитель МИД напомнил, что вступление Швеции в Альянс еще не ратифицировали Турция и Венгрия. В этом контексте Всевиов выразил надежду, что это все же будет сделано, и он "очень уверен, что в Вильнюсе у нас будет 32 союзника Альянса".