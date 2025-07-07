Мюллер йде з "Баварії" та може стати партнером Мессі в МЛС

Попри травму Мусіали на клубному ЧС, яка могла стати причиною продовження співпраці між мюнхенською "Баварією" та її ветераном Томасом Мюллером, цього не відбулося. Клуб офіційно повідомив про відхід легенди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького гранда .

Що повідомила "Баварія"

Мюнхенський клуб офіційно попрощався з багаторічним лідером. 35-річний німецький футболіст залишає команду в статусі вільного агента після завершення контракту.

"Кар'єра, не схожа на жодну іншу. Ми вклоняємося тобі, Томасе!", - йдеться в офіційному повідомленні.

Останнім матчем Мюллера у футболці "Баварії" став чвертьфінал Клубного чемпіонату світу-2025 проти ПСЖ, у якому команда поступилася з рахунком 0:2. У квітні футболіст продовжив контракт до середини липня, щоб мати змогу взяти участь у цьому турнірі.

Мюллер – вихованець "Баварії", у системі клубу з 2000 року. За першу команду дебютував у 2009-му, з того часу провів рекордні 756 матчів, у яких забив 250 голів та віддав 246 результативних передач. Він двічі вигравав Лігу чемпіонів (2013, 2020), 13 разів ставав чемпіоном Німеччини, шість разів – володарем Кубка країни.

Ще раніше, одразу після поразки від ПСЖ, сам Мюллер підтвердив, що його період у "Баварії" добіг кінця.

"Звісно, я розумію, що це був мій останній матч. Але поки не в настрої ділитися глибокими думками про свою подальшу кар'єру", – заявив він.

Варіанти продовження

Наразі подальша доля Томаса Мюллера залишається невизначеною. ЗМІ повідомляють, що на футболіста претендують кілька клубів із МЛС. Найактивніше зацікавлений "Інтер Маямі". В американському клубі хочуть бачити зіркового німця в одній компанії з Ліонелем Мессі.

Очікується, що гравець візьме паузу для обдумування варіантів, однак пріоритетом вважається саме переїзд до США.