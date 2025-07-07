Мюллер уходит из "Баварии" и может стать партнером Месси в МЛС

Несмотря на травму Мусиалы на клубном ЧМ, которая могла стать причиной продолжения сотрудничества между мюнхенской "Баварией" и ее ветераном Томасом Мюллером, этого не произошло. Клуб официально сообщил об уходе легенды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкого гранда .

Что сообщила "Бавария"

Мюнхенский клуб официально попрощался с многолетним лидером. 35-летний немецкий футболист покидает команду в статусе свободного агента после завершения контракта.

"Карьера, не похожая ни на одну другую. Мы преклоняемся перед тобой, Томас!", - говорится в официальном сообщении.

Последним матчем Мюллера в футболке "Баварии" стал четвертьфинал Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ, в котором команда уступила со счетом 0:2. В апреле футболист продлил контракт до середины июля, чтобы иметь возможность принять участие в этом турнире.

Мюллер - воспитанник "Баварии", в системе клуба с 2000 года. За первую команду дебютировал в 2009-м, с тех пор провел рекордные 756 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 246 результативных передач. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013, 2020), 13 раз становился чемпионом Германии, шесть раз - обладателем Кубка страны.

Еще раньше, сразу после поражения от ПСЖ, сам Мюллер подтвердил, что его период в "Баварии" подошел к концу.

"Конечно, я понимаю, что это был мой последний матч. Но пока не в настроении делиться глубокими мыслями о своей дальнейшей карьере", - заявил он.

Варианты продолжения

На данный момент дальнейшая судьба Томаса Мюллера остается неопределенной. СМИ сообщают, что на футболиста претендуют несколько клубов из МЛС. Активнее всего заинтересован "Интер Майами". В американском клубе хотят видеть звездного немца в одной компании с Лионелем Месси.

Ожидается, что игрок возьмет паузу для обдумывания вариантов, однако приоритетом считается именно переезд в США.