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Найвигідніший контракт в історії: стали відомі неймовірні деталі угоди Роналду з "Аль-Насром"

Ер-Ріяд, Субота 28 червня 2025 12:50
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Найвигідніший контракт в історії: стали відомі неймовірні деталі угоди Роналду з "Аль-Насром" Фото: Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі" – до 2027 року (x.com/alnassrfc_en)
Автор: Андрій Костенко

Кріштіану Роналду продовжив контракт із аравійським "Аль-Насром", і нова угода стала однією з найбільш розкішних в історії не лише футболу, а й спорту взагалі. Щоб утримати 40-річного португальця в клубі, керівництво запропонувало йому астрономічні фінансові умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Деталі контракту Роналду

Новий контракт розрахований на два роки – до літа 2027-го. За даними ЗМІ, щорічна зарплата португальця становитиме 178 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 210 млн євро), тобто майже 572 тисячі євро на день. Загалом за два наступні роки в Саудівській Аравії Роналду може заробити понад 492 мільйони фунтів.

Крім цього, у контракті передбачені:

  • Підписний бонус – 24,5 млн фунтів, який зросте до 38 млн у наступному сезоні;
  • Бонуси за чемпіонський титул у аравійській Про-лізі (8 млн фунтів) і "Золоту бутсу" найкращого бомбардира чемпіонату (4 млн фунтів);
  • Приватний літак у розпорядженні гравця, витрати на який (4 мільйони фунтів) покриває клуб;
  • Персонал із 16 осіб: охоронці, водії, кухарі, садівники, домогосподарки (1,4 млн фунтів на рік);
  • 15% акцій клубу, вартість яких оцінюють у близько 33-40 млн фунтів.

Також Роналду стане обличчям глобальної стратегії просування бренду "Аль-Насра" та матиме статус "посла мрії" Саудівської Аравії.

Найвигідніший контракт в історії: стали відомі неймовірні деталі угоди Роналду з &quot;Аль-Насром&quot;

Головна мета бомбардира

За підсумками сезону-2024/25 Роналду став найкращим бомбардиром Про-ліги, забивши 25 м'ячів у 30 матчах. Тепер він має намір досягти історичної позначки – 1000 голів за кар’єру, і зробити це саме в складі "Аль-Насра".

Зараз на рахунку португальця – 938 голів (800 за клуби та 138 – за збірну). Тож до мети залишилось ще 62 точних удари.

Раніше розповіли, які рекорди Мессі та Роналду перевершив Ерлінг Голанд.

Також ми писали про зарплати футболістів в МЛС, скільки заробляє Мессі та українці.

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