Зірковий камбек: легенда збірної Франції приголомшив рішенням

Найкращий бомбардир в історії збірної Франції Олів’є Жиру знову гратиме у французькому чемпіонаті. Форвард підписав контракт із "Ліллем" на правах вільного агента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Що відомо про перехід Жиру в "Лілль"

38-річний форвард уклав договір із "Ліллем" до літа 2026 року.

Перехід відбувся без трансферної компенсації, адже Жиру достроково розірвав чинну угоду з американським "Лос-Анджелесом", за який виступав із січня 2025-го.

Свій останній поєдинок у США француз зіграв у неділю ввечері проти "Ванкувер Вайткепс" (1:0), а далі вирушив до Франції, щоб підписати новий контракт

Таким чином нападник остаточно завершив свій американський етап кар’єри, попри те, що його угода з клубом MLS була розрахована до кінця поточного року.

Повернення до Ліги 1 після тривалої перерви

Жиру повертається до чемпіонату Франції вперше з 2011 року.

Саме тоді виступаючи за "Монпельє", він привів команду до їхнього першого чемпіонського титулу та був одним з найкращих бомбардирів разом із Нене з "Парі Сен-Жермен". Але посеред сезону гравець перейшов до лондонського "Арсенала".

"Я дуже радий і схвильований поверненням до Франції, додому. Коли Олів'є Летанг зателефонував мені, щоб запропонувати цей виклик, для мене все стало абсолютно зрозуміло. Повернення до Ліги 1 через тринадцять років після того, як я її покинув, мало сенс", - зазначив гравець.

"Я завжди вважав "Лілль" провідним французьким клубом. Команда показала хорошу гру у минулому сезоні й гратиме в Лізі Європи. Це молода і талановита група, якій потрібні досвідчені гравці, такі як я. Тож я також буду там у цій ролі" - додав Жиру.

Кар’єрні досягнення та статистика

На клубному рівні Жиру здобув 12 титулів, серед яких перемоги в Лізі чемпіонів, Лізі Європи, а також чемпіонатах Італії та Франції.

У збірній Франції нападник провів 137 матчів і відзначився 57 забитими м’ячами - це найкращий результат за всю історію національної команди.

Нагадаємо, протягом кар’єри француз захищав кольори "Гренобля", "Істра", "Тура", "Монпельє", "Арсенала", "Челсі", "Мілана" та "Лос-Анджелеса".

"Лілль" став для нього дев’ятим клубом у професійному футболі.

Про клуб "Лілль"

У сезоні 2020/2021 клуб став чемпіоном Ліги 1, здобувши цей титул вперше за десять років.

Минулого сезону "Лілль" фінішував п’ятим у Лізі 1 та здобув право на участь у Лізі Європи.