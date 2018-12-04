Мюллер предоставит рекомендации по приговору экс-помощнику Трампа по делу о связях с РФ

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Флинн может быть заключен не более, чем на 5 лет за ложь ФБР

Администрация специального прокурора Роберта Мюллера в четвер предоставит рекомендации относительно приговора бывшему советнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майклу Флинну. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как сообщается, Флинн, который занимал пост в Белом доме только 24 дня, в декабре прошлого года признал вину в даче ложных показаний относительно контактов с РФ. Приговор ему будет вынесен 18 декабря в окружном суде округа Колумбия.

По закону, Флинн может быть заключен не более чем на 5 лет за ложь ФБР, а его соглашение со следствием предусматривает, что его могут посадить на срок до шести месяцев.

Отметим, что Флинн был вынужден уйти в отставку после того как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса касательно своих разговоров с тогдашним российским послом в США Сергеем Кисляком.

Ранее Трамп отреагировал на признание вины его экс-адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США. В частности, президент США назвал Коэна "слабовольным человеком" и обвинил во лжи. Он добавил, что Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 ноября Коэн прибыл в суд Манхэттена, чтобы признать вину в даче ложных показаний по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США. Экс-адвокат Трампа признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США по разведке о планах строительства Trump Tower в Москве.

Добавим, ранее Трамп заявил, что он не будет встречаться со спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.