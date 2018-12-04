Мюллер надасть рекомендації по вироку екс-помічнику Трампа у справі про зв'язки з РФ

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Флінн може бути ув'язнений не більше, ніж на 5 років за брехню ФБР

Адміністрація спеціального прокурора Роберта Мюллера в четвер надасть рекомендації щодо вироку колишньому раднику президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Майклу Флінну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Як повідомляється, Флінн, який обіймав посаду в Білому домі лише 24 дні, у грудні минулого року визнав провину в дачі неправдивих свідчень щодо контактів з РФ. Вирок йому буде винесено 18 грудня в окружному суді округу Колумбія.

За законом, Флінн може бути укладено не більше ніж на 5 років за брехню ФБР, а його угода зі слідством передбачає, що його можуть посадити на строк до шести місяців.

Зазначимо, що Флінн був змушений піти у відставку після того як з'ясувалося, що він ввів в оману віце-президента Майка Пенса щодо своїх розмов з тодішнім російським послом у США Сергієм Кисляком.

Раніше Трамп відреагував на визнання провини його екс-адвокатом Майклом Коеном в дачі неправдивих свідчень у Конгресі по справі про втручання РФ у вибори президента США. Зокрема, президент США назвав Коена "слабовільним людиною" і звинуватив у брехні. Він додав, що Коен "бреше", щоб отримати більш м'який вирок.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 листопада Коен прибув до суду Манхеттена, щоб визнати провину в дачі неправдивих свідчень у справі про втручання РФ у вибори президента США. Екс-адвокат Трампа зізнався, що збрехав під час виступу на слуханнях у 2017 році в Комітеті Сенату США з розвідки про плани будівництва Trump Tower в Москві.

Додамо, раніше Трамп заявив, що він не буде зустрічатися з спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час виборів.