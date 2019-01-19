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Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Коэна

Новости » Политика    19.01.2019 - 10:38
Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Коэна
Фото: Майкл Коэн (из открытых источников)

По словам Мюллера, Коэн не получал от Трампа указания соврать Конгрессу

Офис специального прокурора Соединенных Штатов Америки Роберта Мюллера опроверг статью издания BuzzFeed о том, что бывший адвокат президента США Майкл Коэн предоставил Конгрессу ложную информацию по поручению Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Caller.

В офисе спецпрокурора заявили, что Коэн не получал от Трампа поручения соврать Конгрессу о сроках завершения переговоров о строительстве небоскреба в Москве.

"Описание со стороны конкретных заявлений офису спецпрокурора, а также характеристики оказавшихся в распоряжении офиса документов и свидетельств, касающихся показаний Майкла Коэна Конгрессу, является неверным", - заявил спецпредставитель аппарата Мюллера Питер Карр.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году экс-адвокат президента США Майкл Коэн обсуждал с пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым предложение подарить Владимиру Путину пентхаус за 50 миллионов долларов в Trump Tower в Москве.

Ранее Майкл Коэн, заявил, что он платил соответствующей фирме за манипулирование данными опросов во время президентских выборов 2016 года "по указанию и исключительно ради выгоды" Трампа.

Добавим, что президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет встречаться с спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.

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