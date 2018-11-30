Компания Трампа хотела подарить Путину пентхаус за 50 млн долларов, - Buzzfeed

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн обсудил это предложение с представителем пресс-секретаря Путина

Компания The Trump Organization Дональда Трампа планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус за 50 миллионов долларов в Trump Tower в Москве в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Buzzfeed.

Сообщается. что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн обсудил такое предложение с представителем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Компания Дональда Трампа планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус за 50 млн долларов в Trump Tower в Москве, когда компания договаривалась относительно строительства недвижимости еще во время президентской компании в 2016 году", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он не будет встречаться с спецпрокурором Робертом Мюллером по вопросам связей с Россией в 2016 году во время выборов.

Отметим, что РФ отказалась отвечать на иск относительно вмешательства в выборы США. Российский посол и Минюст РФ направили в суд Манхэттена свои возражения против рассмотрения по иску американской Демократической партии до российского правительства и Главного управления Генштаба.