Мюллер спростував статтю BuzzFeed про брехню Коена

Фото: Майкл Коен (з відкритих джерел)

За словами Мюллера, Коен не отримував від Трампа вказівки збрехати Конгресу

Офіс спеціального прокурора Сполучених Штатів Америки Роберта Мюллера спростував статтю видання BuzzFeed про те, що колишній адвокат президента США Майкл Коен надав Конгресу неправдиву інформацію за дорученням Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Caller.

В офісі спецпрокурора заявили, що Коен не отримував від Трампа доручення збрехати Конгресу про терміни завершення переговорів про будівництво хмарочоса у Москві.

"Опис з боку конкретних заяв офісу спецпрокурора, а також характеристики, які опинилися в розпорядженні офісу, документів і свідчень, що стосуються свідчень Майкла Коена Конгресу, є невірним", - заявив спецпредставник апарату Мюллера Пітер Карр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2016 році екс-адвокат президента США Майкл Коен обговорював з прес-секретарем президента Російської Федерації Дмитром Песковим пропозицію подарувати Володимиру Путіну пентхаус за 50 мільйонів доларів у Trump Tower в Москві.

Раніше Майкл Коен, заявив, що він платив відповідній фірмі за маніпулювання даними опитувань під час президентських виборів 2016 року "за вказівкою і виключно заради вигоди" Трампа.

Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що він не буде зустрічатися з спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час виборів.