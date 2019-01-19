ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мюллер спростував статтю BuzzFeed про брехню Коена

Новини » Політика    19.01.2019 - 10:38
Мюллер спростував статтю BuzzFeed про брехню Коена
Фото: Майкл Коен (з відкритих джерел)

За словами Мюллера, Коен не отримував від Трампа вказівки збрехати Конгресу

Офіс спеціального прокурора Сполучених Штатів Америки Роберта Мюллера спростував статтю видання BuzzFeed про те, що колишній адвокат президента США Майкл Коен надав Конгресу неправдиву інформацію за дорученням Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Caller.

В офісі спецпрокурора заявили, що Коен не отримував від Трампа доручення збрехати Конгресу про терміни завершення переговорів про будівництво хмарочоса у Москві.

"Опис з боку конкретних заяв офісу спецпрокурора, а також характеристики, які опинилися в розпорядженні офісу, документів і свідчень, що стосуються свідчень Майкла Коена Конгресу, є невірним", - заявив спецпредставник апарату Мюллера Пітер Карр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2016 році екс-адвокат президента США Майкл Коен обговорював з прес-секретарем президента Російської Федерації Дмитром Песковим пропозицію подарувати Володимиру Путіну пентхаус за 50 мільйонів доларів у Trump Tower в Москві.

Раніше Майкл Коен, заявив, що він платив відповідній фірмі за маніпулювання даними опитувань під час президентських виборів 2016 року "за вказівкою і виключно заради вигоди" Трампа.

Додамо, що президент США Дональд Трамп заявив, що він не буде зустрічатися з спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час виборів.

Трамп заборонив всім членам конгресу літати літаками уряду В США з Мексики через підкоп на кордоні пройшли 376 мігрантів
Новини України Сполучені Штати Америкирозслідуваннямюллер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся