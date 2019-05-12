ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мьянме самолет с почти сотней пассажиров совершил жесткую посадку

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 10:21
В Мьянме самолет с почти сотней пассажиров совершил жесткую посадку
Фото: авария самолета в Мьянме (AP)

Пассажиры и экипаж самолета находятся в безопасности

Самолет Embraer 190 Национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку в международном аэропорту Мандалая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, перед посадкой пилот сообщил, что у самолета не открылись передние шасси. Пилоту пришлось совершить жесткую посадку самолета используя только задние шасси.

Представитель аэропорта Кьяу Сан сообщил, что в данный момент 82 пассажира и экипаж самолета находятся в безопасности. Информации о возможных пострадавших он не сообщил.

Отмечается, что сейчас аэропорт закрыт для посадки крупных самолетов Boeing и Airbus.

 

Напомним, ранее в Мьянме потерпел крушение самолет Bombardier Dash 8 Q400, который прибыл из Бангладеш рейсом авиакомпании Биман. Во время посадки в аэропорту города Янгона самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В авиакомпании подтвердили факт происшествия, но не смогли уточнить, есть ли пострадавшие.

Ранее, в России самолет Superjet 100-95, который выполнял рейс Москва-Мурманск, вскоре после взлета запросил экстренную посадку и загорелся в ходе аварийного приземления. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. На данный момент известно о 41 погибшем в результате инцидента.

Названа основная версия аварии самолета в Шереметьево Консул Украины в РФ узнает о состоянии пострадавшей украинки в Шереметьево
Новости Украины аварияМьянмаСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь