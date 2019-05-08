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В Мьянме при посадке потерпел аварию самолет

Новости » Происшествия    08.05.2019 - 20:39
В Мьянме при посадке потерпел аварию самолет
Фото: место пришествия (twitter com HaB138)

Причиной инцидента могла стать плохая погода

Самолет Bombardier Dash 8 Q400, прибывший из Бангладеш рейсом авиакомпании Biman, при посадке в аэропорту города Мьянмы Янгона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangla News 24.

В авиакомпании подтвердили факт случившегося, но не смогли уточнить, есть ли пострадавшие. Там объяснили, что причиной инцидента могла стать плохая погода.

Представитель Министерства гражданской авиации и туризма Бангладеш Мохибул Хаке рассказал изданию Bdnews24, что на борту самолета находились 32 человека. Никто не погиб, травмы получили четыре человека, в том числе и пилот.

Myanmar Times опубликовало фотографии самолета. На них видно, что машина осталась без шасси и лежит на траве. Видно, что фюзеляж лайнера треснул в нескольких местах.

Напомним, в понедельник, 5 ноября, при крушении вертолета Bell 206B в штате Техас погибли три человека.

Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Колумбии. Жертвами авиакрушения стали майор Педро Гранадос, капитан Дэвид Кинтеро, сержант Рамиро Сантос и капрал Эдуардо Гутьеррес.

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