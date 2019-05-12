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У М'янмі літак з майже сотнею пасажирів здійснив жорстку посадку

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 10:21
У М'янмі літак з майже сотнею пасажирів здійснив жорстку посадку
Фото: аварія літака у М'янмі (AP)

Пасажири та екіпаж літака перебувають у безпеці

Літак Embraer 190 Національної авіакомпанії М'янми здійснив жорстку посадку в міжнародному аеропорту Мандалая. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, перед посадкою пілот повідомив, що в літака не відкрилися передні шасі. Пілоту довелося здійснити жорстку посадку літака використовуючи лише задні шасі.

Представник аеропорту Кьяу Сан повідомив, що в даний момент 82 пасажири та екіпаж літака перебувають у безпеці. Інформації про можливих постраждалих він не повідомив.

Зазначається, що зараз аеропорт закритий для посадки великих літаків Boeing та Airbus.

 

Нагадаємо, раніше у М'янмі зазнав аварії літак Bombardier Dash 8 Q400, який прибув з Бангладеш рейсом авіакомпанії Biman. Під час посадки в аеропорту міста Янгона літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. В авіакомпанії підтвердили факт події, але не змогли уточнити, чи є постраждалі.

Раніше, в Росії літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, незабаром після зльоту запросив екстрену посадку і загорівся в ході аварійного приземлення. На борту перебували 73 пасажири і п'ять членів екіпажу. На даний момент відомо про 41 загиблого в результаті інциденту.

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