"Мы шли к этому десятки лет", - Зеленский о присоединении к европейской энергосети

Президент отметил, что даже в условиях войны Украина способна на новые свершения. Так, страна присоединилась к европейской энергосети, к чему шла более 20 лет.

"Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление, не только оборона. Даже в это время наибольшего испытания Украина смогла присоединиться к европейской энергосети", - отметил Зеленский.

По его словам, теперь Украина может использовать потоки электроэнергии из Евросоюза. Мы шли к этому десятки лет. "Я благодарен всем энергетикам краны, всем, кто работал на этот результат", - добавил Президент.