"Мы шли к этому десятки лет", - Зеленский о присоединении к европейской энергосети
Президент отметил, что даже в условиях войны Украина способна на новые свершения. Так, страна присоединилась к европейской энергосети, к чему шла более 20 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
"Мы уже доказали, что можем делать исторические вещи. Это не только наше сопротивление, не только оборона. Даже в это время наибольшего испытания Украина смогла присоединиться к европейской энергосети", - отметил Зеленский.
По его словам, теперь Украина может использовать потоки электроэнергии из Евросоюза. Мы шли к этому десятки лет. "Я благодарен всем энергетикам краны, всем, кто работал на этот результат", - добавил Президент.
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