"Ми йшли до цього десятки років", - Зеленський про приєднання до європейської енергомережі

Президент зазначив, що навіть в умовах війни Україна здатна на нові звершення. Так, країна приєдналася до європейської енергомережі, до чого йшла більше 20 років.

"Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш опір, не тільки оборона. Навіть у цей час найбільшого випробування Україна змогла приєднатися до європейської енергомережі", - зазначив Зеленський.

За його словами, тепер Україна може використовувати потоки електроенергії з Євросоюзу. Ми йшли до цього десятки років. "Я вдячний всім енергетикам крани, всім, хто працював на цей результат", - додав Президент.