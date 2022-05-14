"Мы найдем решение": главы МИД Финляндии и Турции обсудят позицию Анкары по НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сегодня встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы МИД осудят позицию Анкары по вступлению Хельсинки в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пекка Хаависто заявил, что в пятницу созванивался с Чавушоглу относительно позиции Турции о вступлении Финляндии в НАТО. Дипломат отметил, что беседа была направлена на "снятие напряженности".

Глава МИД Финляндии добавил, что сегодня вечером планирует продолжить переговоры со своим турецким коллегой. "Я уверен, что мы найдем решение", - добавил Хаависто.