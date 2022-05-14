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"Мы найдем решение": главы МИД Финляндии и Турции обсудят позицию Анкары по НАТО

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Берлин, Суббота 14 мая 2022 21:45
"Мы найдем решение": главы МИД Финляндии и Турции обсудят позицию Анкары по НАТО Фото: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто (yle.fi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сегодня встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы МИД осудят позицию Анкары по вступлению Хельсинки в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пекка Хаависто заявил, что в пятницу созванивался с Чавушоглу относительно позиции Турции о вступлении Финляндии в НАТО. Дипломат отметил, что беседа была направлена на "снятие напряженности".

Глава МИД Финляндии добавил, что сегодня вечером планирует продолжить переговоры со своим турецким коллегой. "Я уверен, что мы найдем решение", - добавил Хаависто.

Напомним, 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может заблокировать принятие Финляндии и Швеции в НАТО. Позднее представитель турецкого лидера Ибрагим Калин пояснил, что этот вопрос поднят исключительно из-за национальной безопасности.

Отметим, сегодня президент Финляндии Саули Ниинсте лично сообщил Владимиру Путину о намерении Хельсинки вступить в НАТО.

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