ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ми знайдемо рішення": глави МЗС Фінляндії та Туреччини обговорять позицію Анкари щодо НАТО

Новость на русском →
Берлін, Субота 14 травня 2022 21:45
"Ми знайдемо рішення": глави МЗС Фінляндії та Туреччини обговорять позицію Анкари щодо НАТО Фото: міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто (yle.fi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто сьогодні зустрінеться зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Глави МЗС засудять позицію Анкари щодо вступу Гельсінкі в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Пекка Хаавісто заявив, що в п'ятницю зідзвонювався з Чавушоглу щодо позиції Туреччини про вступ Фінляндії в НАТО. Дипломат зазначив, що бесіда була спрямована на "зняття напруженості".

Глава МЗС Фінляндії додав, що сьогодні ввечері планує продовжити переговори зі своїм турецьким колегою. "Я впевнений, що ми знайдемо рішення", - додав Хаавісто.

Нагадаємо, 13 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може заблокувати прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО. Пізніше представник турецького лідера Ібрагім Калін пояснив, що це питання піднято виключно через національну безпеку.

Зазначимо, сьогодні президент Фінляндії Саулі Ніінсте особисто повідомив Володимиру Путіну про намір Гельсінкі вступити в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Финляндия Швеція Турция
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС