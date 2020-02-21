"Мы - Европа эпохи Средневековья": Зеленский прокомментировал события в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мы Европа эпохи Средневековья после вчерашних протестов в Новых Санжарах. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский также приветствовал украинцев, вернувшихся из города Ухань. Он пожелал им крепкого здоровья.

"Честно говоря, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа, так вот ... вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению, давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... не хочу сейчас подбирать неправильное слово", - сказал он.

Напомним, что вчера в Украину вернулись эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. Эвакуированных украинцев отправили в изолированный санаторий в Новых Санжарах. Но местные жители в связи с этим начали беспорядки.

По данным главы Национальной полиции Игоря Клименко, правоохранители в течение суток в Новых Санжарах задержали 24 человека. По факту столкновений будет проведено соответствующее расследование действий активных протестующих.

РБК-Украина писало, что по результатам экстренного заседания в Новых Санжарах вечером 20 февраля премьер-министр Гонарук заявил, что люди, которые действовали противоправно, били стекла, должны быть привлечены к ответственности.