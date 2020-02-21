"Ми - Європа епохи Середньовіччя": Зеленський прокоментував події у Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ми Європа епохи Середньовіччя після вчорашніх протестів у Нових Санжарах. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський також привітав українців, які повернулися з міста Ухань. Він побажав їм міцного здоров'я.

"Чесно кажучи, ми постійно кажемо, що Україна - це Європа, так от... вчора в деяких епізодах здавалося, що ми - Європа епохи Середньовіччя. На жаль, давайте не забувати, що ми всі з вами люди, а не... не хочу зараз підбирати неправильне слово", - сказав він.

Нагадаємо, що вчора в Україну повернулись евакуйовані з Уханя українці та іноземці. Евакуйованих українців відправили в ізольований санаторій у Нових Санжарах. Але місцеві жителі у зв'язку з цим почали сутички.

За даними глави Національної поліції Ігоря Клименка, правоохоронці продовж доби у Нових Санжарах затримали 24 людини. За фактом сутичок буде проведене відповідне розслідування дій активних учасників протесту.

РБК-Україна писало, що за результатами екстреного засідання в Нових Санжарах ввечері 20 лютого прем'єр-міністр Гонарук заявив, що люди, які діяли протиправно, били скло, мають бути притягнуті до відповідальності.