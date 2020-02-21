ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция открыла пять дел из-за столкновений в Новых Санжарах

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 11:36
Полиция открыла пять дел из-за столкновений в Новых Санжарах
Фото: Иван Выговский (mvs.gov.ua)

Дела открыты по ст. 293, 294, 161, 279, 345

Полиция в Полтавской области открыла пять уголовных производств по итогам столкновений в Новых Санжарах. Об этом сообщил руководитель полиции в Полтавской области Иван Выговский во время сессии Полтавского областного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены 5 уголовных производств по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Отметим, вчера, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области произошли столкновения между правоохранителями и демонстрантами, которые пытались не пустить на территорию населенного пункта эвакуированных граждан Украины из Китая. В итоге были задержаны 24 демонстранта, 23 из которых были отпущены домой.

Также РБК-Украина писало, что в ходе протестов пострадали 9 правоохранителей и один гражданский человек. По состоянию на утро 21 февраля пятеро правоохранителей остаются в больнице, остальных пострадавших после оказания первой медицинской помощи отпустили домой.

Гончарук о панике из-за коронавируса: часть информационной войны Решение об эвакуации в Новые Санжары принималось в тайном режиме
Новости Украины эвакуацияпротествирусуголовное дело
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь