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"Мы это прогнозировали": Резников об оставлении войск РФ в Беларуси после окончания учений

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны отреагировали на уход русских войск на территории Беларуси после завершения совместных учений. В ведомстве назвали это развитие событий прогнозируемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова во время трансляции Оперативного пресс-центра.

"Мы прогнозировали, что российские войска не покинут Беларусь после их учений, потому что их везли с самого Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращаться назад", - сказал Резников.

По его словам, также "не стали сюрпризом "внезапные" учения в Приднестровье".

"Нами уже приняты соответствующие меры реагирования", - отметил Резников.

Глава Минобороны также рассказал, что РФ под предлогом "учений" наращивает количество военных кораблей в Азовском море.

"Сейчас под предлогом участия "учений" к Азовскому морю вошли три больших десантных корабля и пять боевых катеров, а также кораблей других классов, в том числе один ракетный катер", - добавил министр.

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Министерство обороны УкраиныАлексей РезниковВторжение России в Украину