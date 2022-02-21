"Ми це прогнозували": Резніков про залишення військ РФ в Білорусі після закінчення навчань

"Ми прогнозували, що російські війська не залишать Білорусь після їх навчань, бо їх везли із самого сходу кілька тижнів явно не для того, щоб потренувати 10 днів і повертатися назад", - сказав Резніков.

За його словами, також "не стали сюрпризом "раптові" навчання у Придністров'ї".

"Нами вже вжиті відповідні заходи реагування", - зазначив Резніков.

Глава Міноборони також розповів, що РФ під приводом "навчань" нарощує кількість військових кораблів в Азовському морі.

"Зараз під приводом участі "навчань" до Азовського моря увійшли три великих десантних кораблів та п'ять бойових катерів, а також кораблів інших класів, в тому числі один ракетний катер", - додав міністр.