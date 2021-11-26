"Мы это обещали, и это будет сделано": Зеленский о сокращении депутатов в Раде

"История, связанная с количеством депутатов. Вы знаете, что это болезненный вопрос, депутаты хотят сокращать парламент до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной рады Украины. Все реагируют так: мы пошли вам навстречу, отменили мажоритарку, у нас более чистый формат голосования...Я считаю, что мы это обещали, сокращение числа депутатов, и оно будет обязательно сделано", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в 2020 году провел опрос, в котором один из вопросов касался сокращения депутатов Верховной рады.

Добавим, в сентябре 2019 года Верховная рада направила ходатайство в КСУ с просьбой дать заключение о конституционности законопроекта о сокращении количества депутатов парламента.

После чего КСУ признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.