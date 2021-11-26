"Ми це обіцяли, і це буде зроблено": Зеленський про скорочення депутатів в Раді

"Історія, що пов'язана з кількістю депутатів. Ви знаєте, що це болюче питання, депутати хочуть скорочувати парламент до того часу, поки вони не стають депутатами Верховної ради України. Всі реагують так: ми пішли вам назустріч, скасували мажоритарку, у нас більш чистий формат голосування...Я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення числа депутатів, і воно буде обов'язково зроблено", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у 2020 році провів опитування, в якому одне з питань стосувалося скорочення депутатів Верховної ради.

Додамо, у вересні 2019 року Верховна рада направила клопотання до КСУ з проханням дати висновок про конституційність законопроекту про скорочення кількості депутатів парламенту.

Після чого КСУ визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.