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"Мы это обещали, и это будет сделано": Зеленский о сокращении депутатов в Раде

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 15:59
"Мы это обещали, и это будет сделано": Зеленский о сокращении депутатов в Раде Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос сокращения количества депутатов в Верховной раде. Он заверил, что это будет обязательно выполнено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-марафона.

"История, связанная с количеством депутатов. Вы знаете, что это болезненный вопрос, депутаты хотят сокращать парламент до тех пор, пока они не становятся депутатами Верховной рады Украины. Все реагируют так: мы пошли вам навстречу, отменили мажоритарку, у нас более чистый формат голосования...Я считаю, что мы это обещали, сокращение числа депутатов, и оно будет обязательно сделано", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в 2020 году провел опрос, в котором один из вопросов касался сокращения депутатов Верховной рады.

Добавим, в сентябре 2019 года Верховная рада направила ходатайство в КСУ с просьбой дать заключение о конституционности законопроекта о сокращении количества депутатов парламента.

После чего КСУ признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.

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