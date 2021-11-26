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"Ми це обіцяли, і це буде зроблено": Зеленський про скорочення депутатів в Раді

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 15:59
"Ми це обіцяли, і це буде зроблено": Зеленський про скорочення депутатів в Раді Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання скорочення кількості депутатів у Верховній раді. Він запевнив, що це буде обов'язково здійснено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час прес-марафону.

"Історія, що пов'язана з кількістю депутатів. Ви знаєте, що це болюче питання, депутати хочуть скорочувати парламент до того часу, поки вони не стають депутатами Верховної ради України. Всі реагують так: ми пішли вам назустріч, скасували мажоритарку, у нас більш чистий формат голосування...Я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення числа депутатів, і воно буде обов'язково зроблено", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у 2020 році провів опитування, в якому одне з питань стосувалося скорочення депутатів Верховної ради.

Додамо, у вересні 2019 року Верховна рада направила клопотання до КСУ з проханням дати висновок про конституційність законопроекту про скорочення кількості депутатів парламенту.

Після чого КСУ визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

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