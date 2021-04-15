UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Мы не боимся": Кулеба обратился к России на фоне стягивания войск к границам

Автор: Анастасия Рокитна

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не боится России. Такое заявление министр сделал на фоне стягивания российских войск к границам Украины.

Об этом Кулеба заявил на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины, Эстонии, Латвии и Литвы.

Кулеба отметил, что РФ значительно нарастила количество военной техники у границ Украины. Министр отреагировал на это и обратился к России так: "Не дождетесь, мы не боимся".

По данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к возможному вторжению России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулебавойска
Читайте также
Украина поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО, - посол
Россия и Беларусь начнут боевые дежурства по противовоздушной обороне
Прогноз погоды