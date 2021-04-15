"Ми не боїмося": Кулеба звернувся до Росії на тлі стягування військ до кордонів

Голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна не боїться Росії. Таку заяву міністр зробив на тлі стягнення російських військ до кордонів України.
Про це Кулеба заявив на спільній прес-конференції міністрів закордонних справ України, Естонії, Латвії та Литви.
Кулеба зазначив, що РФ значно наростила кількість військової техніки біля кордонів України. Міністр відреагував на це і звернувся до Росії так: "Не дочекаєтеся, ми не боїмося".
За даними Міноборони України, Росія продовжує стягувати війська до українського кордону. Поблизу східного кордону України вже перебувають понад 100 тисяч російських військових.
Зазначимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО.
Крім того, міністр оборони Андрій Таран заявляв про можливість нападу Росії на Україну з території Криму. Росія перекинула в Крим десятки тисяч військових.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.