UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МВС змінило протоколи реагування рятувальників на обстріли РФ, - Клименко

Фото: протоколи реагування ДСНС повністю змінили (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Державна служба з надзвичайних ситуацій змінила протоколи реагування, що стосуються роботи рятувальників, а також використання інженерної та спеціальної техніки.

Про це заявив голова МВС Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми переглянули повністю інструкцію з використання сил ДСНС. Це стосується інженерної техніки, спеціальної техніки та наших рятувальників", - пояснив Клименко.

Він розповів, що ДСНС збільшила кількість рятувальників, які займаються висотними роботами: якщо на початку року їх було 150, то зараз уже 500.

"Ми також збільшуємо так звані "фонтанні" підрозділи, які займаються ліквідацією наслідків на об'єктах нафтової та газової галузі", - повідомив міністр.

Клименко зазначив, що правила змінюються з огляду на допущені помилки, в тому числі випадки загибелі працівників ДСНС.

"Ми змінили повністю всі протоколи реагування, починаючи від того, які мають бути бронежилети на наших рятувальниках. Тому що на початку війни й ще кілька місяців тому ми втратили кілька рятувальників, тому що бронежилети не закривали весь тулуб. У великому бронежилеті незручно працювати, але це питання безпеки, питання життя і смерті", - підкреслив міністр.

 

Нещасні випадки з рятувальниками

Нагадаємо, що 15 березня російські окупанти обстріляли Одесу, тоді в місті було поранено 20 людей. Серед травмованих - п'ятеро співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще один співробітник ДСНС загинув.

Наступного дня в лікарні від важкого поранення помер ще один працівник Державної служби надзвичайних ситуацій.

Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаДСНСВійна Росії проти України