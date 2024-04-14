МВД изменило протоколы реагирования спасателей на обстрелы РФ, - Клименко

"Мы пересмотрели полностью инструкцию по использованию сил ГСЧС. Это касается инженерной техники, специальной техники и наших спасателей", - пояснил Клименко.

Он рассказал, что ГСЧС увеличила количество спасателей, которые занимаются высотными работами: если в начале года их было 150, то сейчас уже 500.

"Мы также увеличиваем так называемые "фонтанные" подразделения, которые занимаются ликвидацией последствий на объектах нефтяной и газовой отрасли", - сообщил министр.

Клименко отметил, что правила меняются, учитывая допущенные ошибки, в том числе случаи гибели работников ГСЧС.

"Мы изменили полностью все протоколы реагирования, начиная от того, какие должны быть бронежилеты на наших спасателях. Потому что в начале войны и еще несколько месяцев назад мы потеряли несколько спасателей, потому что бронежилеты не закрывали все туловище. В большом бронежилете неудобно работать, но это вопрос безопасности, вопрос жизни и смерти", - подчеркнул министр.