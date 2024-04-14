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МВД изменило протоколы реагирования спасателей на обстрелы РФ, - Клименко

Фото: протоколы реагирования ГСЧС полностью изменили (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям изменила протоколы реагирования, касающиеся работы спасателей, а также использования инженерной и специальной техники.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы пересмотрели полностью инструкцию по использованию сил ГСЧС. Это касается инженерной техники, специальной техники и наших спасателей", - пояснил Клименко.

Он рассказал, что ГСЧС увеличила количество спасателей, которые занимаются высотными работами: если в начале года их было 150, то сейчас уже 500.

"Мы также увеличиваем так называемые "фонтанные" подразделения, которые занимаются ликвидацией последствий на объектах нефтяной и газовой отрасли", - сообщил министр.

Клименко отметил, что правила меняются, учитывая допущенные ошибки, в том числе случаи гибели работников ГСЧС.

"Мы изменили полностью все протоколы реагирования, начиная от того, какие должны быть бронежилеты на наших спасателях. Потому что в начале войны и еще несколько месяцев назад мы потеряли несколько спасателей, потому что бронежилеты не закрывали все туловище. В большом бронежилете неудобно работать, но это вопрос безопасности, вопрос жизни и смерти", - подчеркнул министр.

 

Несчастные случаи со спасателями

Напомним, что 15 марта российские оккупанты обстреляли Одессу, тогда в городе были ранены 20 человек. Среди травмированных - пять сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще один сотрудник ГСЧС погиб.

На следующий день в больнице от тяжелого ранения скончался еще один работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Более подробно о российской атаке по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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