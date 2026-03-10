В МВД развенчали миф для будущих водителей: почему "тренировочных маршрутов" не существует

В социальных сетях и среди будущих водителей распространяется ложная информация о существовании "тренировочных маршрутов" или возможность пробного проезда перед экзаменом в сервисном центре МВД. На самом деле эта информация не соответствует действительности.

О том, как на самом деле проходит проверка навыков и где нужно готовиться к экзамену, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Главного сервисного центра МВД .

Главное: Сервисные центры МВД не проводят тренировочных проездов и не осуществляют подготовку кандидатов в водители.

и не осуществляют подготовку кандидатов в водители. Обучение вождению происходит исключительно в аккредитованных автошколах .

. Маршруты экзаменов проходят по дорогам общего пользования и могут меняться в зависимости от ситуации на дороге.

и могут меняться в зависимости от ситуации на дороге. Во время практического экзамена экзаменатор оценивает уже сформированные навыки безопасного управления, а не процесс обучения.

Где и как готовиться к экзамену

Порядок подготовки водителей и процедура сдачи экзаменов четко определены постановлением Кабинета Министров Украины №340. Согласно нормам, подготовка к практическому экзамену происходит исключительно во время обучения в аккредитованных автошколах. Именно там кандидаты отрабатывают навыки маневрирования и поведения на дороге.

В МВД отмечают: сервисные центры не проводят тренировочных проездов, поскольку их основной задачей является только проверка уровня подготовки водителя. Будущим водителям советуют практиковаться на разных дорогах общего пользования, а не ориентироваться только на возможные маршруты вблизи сервисных центров. Это поможет научиться правильно реагировать на дорожную ситуацию при любых погодных условиях.

Как проходит практический экзамен

Маршруты практического экзамена проходят по дорогам общего пользования вблизи сервисных центров МВД. Важно понимать, что они не являются статичными: конкретный путь может меняться экзаменатором в зависимости от интенсивности движения или дорожной ситуации.

Во время экзамена экзаменатор оценивает не процесс обучения, а уже сформированные навыки безопасного управления без постороннего вмешательства. В частности, проверяется:

соблюдение требований ПДД и правильность выполнения маневров;

умение ориентироваться в постоянно меняющихся условиях;

безопасное взаимодействие с другими участниками движения.

Консультации для кандидатов

Записаться на практический экзамен можно после завершения обучения в автошколе и успешной сдачи теоретического экзамена. Для получения консультаций по услугам сервисных центров МВД работает телефонная линия (044) 290-19-88.

Также полезная информация и ответы на самые распространенные вопросы доступны на официальном сайте Главного сервисного центра МВД и на его страницах в Facebook и Instagram.