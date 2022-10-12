В МВС розповіли про "сюрприз" для окупантів у разі прориву на півночі України

"Логіка дій України є вимушено оборонною. Ми вже мали факти наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури та здійснення обстрілів - інакше реагувати ми не можемо. Втрати з боку агресора будуть високі (у разі вторгнення з півночі, - ред.), а відсіч буде надана безпосередньо на кордоні", - розповів він.

За його словами, наразі, в жовтні, Україна готова до можливого вторгнення з півночі в рази краще, ніж, наприклад, у червні. Бондаренко наголосив, що замінування також є лише оборонним заходом.

"Мінування - це заходи оборонного характеру. Ми це робимо, щоб ворог зрозумів, що відсіч буде надана, і не буде ситуації як у лютому, коли ми розраховували на дотримання практики добросусідських відносин, але отримали інший сценарій", - сказав Бондаренко.