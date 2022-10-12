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В МВС розповіли про "сюрприз" для окупантів у разі прориву на півночі України

Фото: ЗСУ готові до можливого прориву на півночі України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У разі вторгнення чи прориву з півночі російські окупанти отримають відсіч саме на кордоні України з Білоруссю. При цьому як оборонний захід ЗСУ замінювали прилеглу до кордону територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ України Ігоря Бондаренка під час брифінгу в Military Media Center у середу, 12 жовтня.

"Логіка дій України є вимушено оборонною. Ми вже мали факти наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури та здійснення обстрілів - інакше реагувати ми не можемо. Втрати з боку агресора будуть високі (у разі вторгнення з півночі, - ред.), а відсіч буде надана безпосередньо на кордоні", - розповів він.

За його словами, наразі, в жовтні, Україна готова до можливого вторгнення з півночі в рази краще, ніж, наприклад, у червні. Бондаренко наголосив, що замінування також є лише оборонним заходом.

"Мінування - це заходи оборонного характеру. Ми це робимо, щоб ворог зрозумів, що відсіч буде надана, і не буде ситуації як у лютому, коли ми розраховували на дотримання практики добросусідських відносин, але отримали інший сценарій", - сказав Бондаренко.

Як повідомлялось, прориву чи наступальних дій з боку Білорусі чи Росії, попри масовану атаку по території України у понеділок, 10 жовтня, не виявлено. Зокрема, ситуація в Чернігівській області станом на зараз повністю контрольована.

Днями Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися голова білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

Також Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України. При цьому МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.

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Білорусь