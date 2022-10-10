Чи є загроза прориву на півночі України: у Міноборони дали відповідь
Прориву чи наступальних дій з боку Білорусі чи Росії, попри масовану атаку по території України у понеділок, 10 жовтня, не виявлено. Зокрема, ситуація в Чернігівській області станом на зараз повністю контрольована.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
"Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Військові додають, що сили оборони продовжують виконувати свої обов‘язки та готові до будь-якого розвитку подій
"В прикордонних регіонах ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та Нацгвардії та змін не зазнала", - додають у відомстві.
Як повідомлялось, Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися голова білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.
Раніше Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.
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