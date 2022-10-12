В МВД рассказали о "сюрпризе" для оккупантов в случае прорыва на севере Украины

В случае вторжения или прорыва с севера российские оккупанты получат отпор непосредственно на границе Украины с Беларусью. При этом в качестве оборонительной меры ВСУ заминировали прилегающую к границе территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра внутренних дел Украины Игоря Бондаренко во время брифинга в Military Media Center в среду, 12 октября.
"Логика действий Украины вынужденно оборонной. Мы уже имели факты наземного вторжения со стороны нашего северного соседа, использования его инфраструктуры и совершения обстрелов - иначе реагировать мы не можем. Потери со стороны агрессора будут высоки (в случае вторжения с севера, - ред.), а отпор будет предоставлен непосредственно на границе", - рассказал он.
По его словам, в октябре Украина готова к возможному вторжению с севера в разы лучше, чем, например, в июне. Бондаренко подчеркнул, что заминирование также является лишь оборонной мерой.
"Минирование - это меры оборонительного характера. Мы это делаем, чтобы враг понял, что отпор будет предоставлен, и не будет ситуации как в феврале, когда мы рассчитывали на соблюдение практики добрососедских отношений, но получили другой сценарий", - сказал Бондаренко.
Как сообщалось, прорыв или наступательные действия со стороны Беларуси или России, несмотря на массированную атаку по территории Украины в понедельник, 10 октября, не обнаружены. В частности, ситуация в Черниговской области по состоянию на сегодняшний день полностью контролируемая.
На днях Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.
Также Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины. При этом МИД Беларуси успел вручить украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.