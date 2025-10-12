МВС пояснило, чим відрізняються платні номери від індивідуальних: що вибрати водіям

Україні роз’яснили різницю між платними комбінаціями номерних знаків та індивідуальними. Це різні послуги, кожна з яких має свої особливості.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Йдеться про вже виготовлені державні номерні знаки з упізнаваними або красивими цифровими комбінаціями - наприклад, 1111, 7777, 2020 або 1234.
Вартість залежить від типу транспорту та комбінації - від 2 400 до 96 000 гривень.
Забронювати номер можна через Кабінет водія, бронь діє 10 днів. Після цього комбінація знову стає доступною іншим.
Чим відрізняються різні номерні знаки (інфографіка: hsc.gov.ua)
Це унікальний напис, який автовласник обирає сам: від 3 до 8 символів для авто або до 6 символів для мотоциклів.
Приклади: LEXA23, DRIVE, UKR777. Напис не може повторюватися в межах одного регіону.
Замовити ІНЗ можна онлайн через Кабінет водія або в сервісному центрі МВС.
Термін виготовлення - до 40 днів, після чого потрібно перереєструвати авто, щоб внести зміни до свідоцтва про реєстрацію.
Вартість номерів та повний порядок оформлення - на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі "Номерні знаки".
Консультації можна отримати за номером: (044) 290-19-88 або офіційні сторінки ГСЦ МВС у Facebook та Instagram.
Нагадаємо, в Україні з’являться нові онлайн-послуги для водіїв у "Дії". Тепер автовласники зможуть бронювати, зберігати та закріплювати свої номерні знаки за автомобілем без відвідування Сервісного центру МВС. Також у застосунку стане доступним перегляд, продовження терміну зберігання й вибір потрібної комбінації номерів для нового авто.
РБК-Україна також розповідало, що за їзду з брудними або нечитабельними номерними знаками водіям в Україні загрожує штраф - 850 гривень, а за повторне порушення протягом року - до 1700 гривень або громадські роботи. Поліція має право зупиняти авто, якщо номер не видно з 20 метрів. Водіям радять регулярно очищати номери, особливо в негоду, щоб уникнути покарання.