UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

МВС пояснило, чим відрізняються платні номери від індивідуальних: що вибрати водіям

Фото: Індивідуальні номерні знаки (hsc.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Україні роз’яснили різницю між платними комбінаціями номерних знаків та індивідуальними. Це різні послуги, кожна з яких має свої особливості.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Платна комбінація - це про цифри

Йдеться про вже виготовлені державні номерні знаки з упізнаваними або красивими цифровими комбінаціями - наприклад, 1111, 7777, 2020 або 1234.

Вартість залежить від типу транспорту та комбінації - від 2 400 до 96 000 гривень.

Забронювати номер можна через Кабінет водія, бронь діє 10 днів. Після цього комбінація знову стає доступною іншим.

Чим відрізняються різні номерні знаки (інфографіка: hsc.gov.ua)

Індивідуальний номерний знак - це про креатив

Це унікальний напис, який автовласник обирає сам: від 3 до 8 символів для авто або до 6 символів для мотоциклів.

Приклади: LEXA23, DRIVE, UKR777. Напис не може повторюватися в межах одного регіону.

Замовити ІНЗ можна онлайн через Кабінет водія або в сервісному центрі МВС.

Термін виготовлення - до 40 днів, після чого потрібно перереєструвати авто, щоб внести зміни до свідоцтва про реєстрацію.

Вартість номерів та повний порядок оформлення - на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі "Номерні знаки".


Чим відрізняються різні номерні знаки (інфографіка: hsc.gov.ua)

Консультації можна отримати за номером: (044) 290-19-88 або офіційні сторінки ГСЦ МВС у Facebook та Instagram.

Нагадаємо, в Україні з’являться нові онлайн-послуги для водіїв у "Дії". Тепер автовласники зможуть бронювати, зберігати та закріплювати свої номерні знаки за автомобілем без відвідування Сервісного центру МВС. Також у застосунку стане доступним перегляд, продовження терміну зберігання й вибір потрібної комбінації номерів для нового авто.

РБК-Україна також розповідало, що за їзду з брудними або нечитабельними номерними знаками водіям в Україні загрожує штраф - 850 гривень, а за повторне порушення протягом року - до 1700 гривень або громадські роботи. Поліція має право зупиняти авто, якщо номер не видно з 20 метрів. Водіям радять регулярно очищати номери, особливо в негоду, щоб уникнути покарання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рухВодії