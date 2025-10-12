МВС пояснило, чим відрізняються платні номери від індивідуальних: що вибрати водіям

Платна комбінація - це про цифри

Йдеться про вже виготовлені державні номерні знаки з упізнаваними або красивими цифровими комбінаціями - наприклад, 1111, 7777, 2020 або 1234.

Вартість залежить від типу транспорту та комбінації - від 2 400 до 96 000 гривень.

Забронювати номер можна через Кабінет водія, бронь діє 10 днів. Після цього комбінація знову стає доступною іншим.

Чим відрізняються різні номерні знаки (інфографіка: hsc.gov.ua)

Індивідуальний номерний знак - це про креатив

Це унікальний напис, який автовласник обирає сам: від 3 до 8 символів для авто або до 6 символів для мотоциклів.

Приклади: LEXA23, DRIVE, UKR777. Напис не може повторюватися в межах одного регіону.

Замовити ІНЗ можна онлайн через Кабінет водія або в сервісному центрі МВС.

Термін виготовлення - до 40 днів, після чого потрібно перереєструвати авто, щоб внести зміни до свідоцтва про реєстрацію.

Вартість номерів та повний порядок оформлення - на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі "Номерні знаки".



Консультації можна отримати за номером: (044) 290-19-88 або офіційні сторінки ГСЦ МВС у Facebook та Instagram.