МВД объяснило, чем отличаются платные номера от индивидуальных: что выбрать водителям

Платная комбинация - это про цифры

Речь идет об уже изготовленных государственных номерных знаках с узнаваемыми или красивыми цифровыми комбинациями - например, 1111, 7777, 2020 или 1234.

Стоимость зависит от типа транспорта и комбинации - от 2 400 до 96 000 гривен.

Забронировать номер можно через Кабинет водителя, бронь действует 10 дней. После этого комбинация снова становится доступной другим.

Чем отличаются разные номерные знаки (инфографика: hsc.gov.ua)

Индивидуальный номерной знак - это про креатив

Это уникальная надпись, которую автовладелец выбирает сам: от 3 до 8 символов для авто или до 6 символов для мотоциклов.

Примеры: LEXA23, DRIVE, UKR777. Надпись не может повторяться в пределах одного региона.

Заказать ИНЗ можно онлайн через Кабинет водителя или в сервисном центре МВД.

Срок изготовления - до 40 дней, после чего нужно перерегистрировать авто, чтобы внести изменения в свидетельство о регистрации.

Стоимость номеров и полный порядок оформления - на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе "Номерные знаки".



Консультации можно получить по телефону: (044) 290-19-88 или официальные страницы ГСЦ МВД в Facebook и Instagram.