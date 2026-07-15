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У МВС пояснили, чому не можна занижувати ціну в договорі про продаж автомобіля

06:43 15.07.2026 Ср
3 хв
Як правильно визначити реальну вартість автомобіля?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Продаж автомобілів (freepik.com)

Перед продажем автомобіля українцям варто заздалегідь визначити його офіційну ринкову вартість. Це допоможе правильно оформити договір купівлі-продажу, уникнути юридичних проблем і без зайвих труднощів перереєструвати транспортний засіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Головне:

  • Обов'язкова оцінка: Перед укладенням договору купівлі-продажу власникам необхідно визначити офіційну ринкову вартість авто. За законом, сума в договорі не може бути нижчою за цей показник.
  • Де отримати висновок: Офіційну оцінку вартості проводять фахівці Експертної служби МВС, які видають відповідний документ для подальшого оформлення угоди.
  • Що впливає на ціну: Під час оцінювання експерти враховують рік випуску автомобіля, термін його експлуатації, пробіг, комплектацію, загальний технічний стан та наявність пошкоджень чи слідів корозії.
  • Процедура переоформлення: Після отримання висновку та підписання договору завершити перереєстрацію авто на нового власника можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.

Чому важливо визначити ринкову вартість авто

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що перед укладенням договору купівлі-продажу може знадобитися офіційне визначення ринкової вартості автомобіля.

Це пов'язано з вимогами Податкового кодексу України. Зокрема, сума, зазначена в договорі купівлі-продажу, не може бути нижчою за офіційно визначену ринкову вартість транспортного засобу.

Отримати такий висновок можна в установах Експертної служби МВС, де фахівці проводять оцінку відповідно до вимог законодавства.

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Що враховують експерти

Під час оцінювання спеціалісти аналізують низку факторів, які впливають на ринкову вартість автомобіля.

Зокрема, враховують:

  • рік випуску та строк експлуатації;
  • технічні характеристики й комплектацію;
  • фактичний пробіг;
  • загальний технічний стан;
  • наявність пошкоджень, слідів корозії або попередніх ремонтів.

Після завершення оцінювання власник отримує офіційний висновок про ринкову вартість автомобіля, який можна використати під час оформлення договору купівлі-продажу.

Як завершити переоформлення автомобіля

Після визначення вартості автомобіля сторони можуть укласти договір купівлі-продажу та перереєструвати транспортний засіб.

У МВС нагадали, що зробити це можна в будь-якому територіальному сервісному центрі незалежно від місця реєстрації.

Адміністратори сервісних центрів допоможуть оформити перереєстрацію автомобіля на нового власника відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів №1388.

У відомстві радять заздалегідь ознайомитися з усіма етапами процедури, щоб продаж автомобіля пройшов швидко та без зайвих клопотів.

Нагадаємо, в Україні під час продажу другого та кожного наступного транспортного засобу продавці повинні надавати документ про його оціночну або середньоринкову вартість. Ця вимога діє для легкових і вантажних автомобілів, автобусів, причепів та іншого транспорту й використовується під час нотаріального оформлення та перереєстрації.

РБК-Україна також розповідало, що з 1 січня 2026 року в Україні змінили розмір пенсійного збору, який сплачують під час першої реєстрації легкових автомобілів. Його ставки залежать від вартості авто та становлять 3%, 4% або 5%, а електромобілі, як і раніше, звільнені від сплати цього збору.

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