У МВС пояснили, чому не можна занижувати ціну в договорі про продаж автомобіля

Перед продажем автомобіля українцям варто заздалегідь визначити його офіційну ринкову вартість. Це допоможе правильно оформити договір купівлі-продажу, уникнути юридичних проблем і без зайвих труднощів перереєструвати транспортний засіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
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У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що перед укладенням договору купівлі-продажу може знадобитися офіційне визначення ринкової вартості автомобіля.
Це пов'язано з вимогами Податкового кодексу України. Зокрема, сума, зазначена в договорі купівлі-продажу, не може бути нижчою за офіційно визначену ринкову вартість транспортного засобу.
Отримати такий висновок можна в установах Експертної служби МВС, де фахівці проводять оцінку відповідно до вимог законодавства.
Під час оцінювання спеціалісти аналізують низку факторів, які впливають на ринкову вартість автомобіля.
Зокрема, враховують:
Після завершення оцінювання власник отримує офіційний висновок про ринкову вартість автомобіля, який можна використати під час оформлення договору купівлі-продажу.
Після визначення вартості автомобіля сторони можуть укласти договір купівлі-продажу та перереєструвати транспортний засіб.
У МВС нагадали, що зробити це можна в будь-якому територіальному сервісному центрі незалежно від місця реєстрації.
Адміністратори сервісних центрів допоможуть оформити перереєстрацію автомобіля на нового власника відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів №1388.
У відомстві радять заздалегідь ознайомитися з усіма етапами процедури, щоб продаж автомобіля пройшов швидко та без зайвих клопотів.
Нагадаємо, в Україні під час продажу другого та кожного наступного транспортного засобу продавці повинні надавати документ про його оціночну або середньоринкову вартість. Ця вимога діє для легкових і вантажних автомобілів, автобусів, причепів та іншого транспорту й використовується під час нотаріального оформлення та перереєстрації.
РБК-Україна також розповідало, що з 1 січня 2026 року в Україні змінили розмір пенсійного збору, який сплачують під час першої реєстрації легкових автомобілів. Його ставки залежать від вартості авто та становлять 3%, 4% або 5%, а електромобілі, як і раніше, звільнені від сплати цього збору.