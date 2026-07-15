В МВД объяснили, почему нельзя занижать цену в договоре о продаже автомобиля

Главное: Обязательная оценка: Перед заключением договора купли-продажи владельцам необходимо определить официальную рыночную стоимость авто. По закону, сумма в договоре не может быть ниже этого показателя.

Перед заключением договора купли-продажи владельцам необходимо определить официальную рыночную стоимость авто. По закону, сумма в договоре не может быть ниже этого показателя. Где получить заключение: Официальную оценку стоимости проводят специалисты Экспертной службы МВД, выдающие соответствующий документ для дальнейшего оформления сделки.

Официальную оценку стоимости проводят специалисты Экспертной службы МВД, выдающие соответствующий документ для дальнейшего оформления сделки. Что влияет на цену: При оценке эксперты учитывают год выпуска автомобиля, срок его эксплуатации, пробег, комплектацию, общее техническое состояние и наличие повреждений или следов коррозии.

При оценке эксперты учитывают год выпуска автомобиля, срок его эксплуатации, пробег, комплектацию, общее техническое состояние и наличие повреждений или следов коррозии. Процедура переоформления: После получения заключения и подписания договора завершить перерегистрацию автомобиля на нового владельца можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.

Почему важно определить рыночную стоимость авто

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что перед заключением договора купли-продажи может потребоваться официальное определение рыночной стоимости автомобиля.

Это связано с требованиями Налогового кодекса Украины. В частности, сумма, указанная в договоре купли-продажи, не может быть ниже официально определенной рыночной стоимости транспортного средства.

Получить такое заключение можно в учреждениях Экспертной службы МВД, где специалисты производят оценку в соответствии с требованиями законодательства.

Что учитывают эксперты

При оценке специалисты анализируют ряд факторов, влияющих на рыночную стоимость автомобиля.

В частности, учитывают:

год выпуска и срок эксплуатации;

технические свойства и комплектацию;

фактический пробег;

общее техническое состояние;

наличие повреждений, следов коррозии или предварительных ремонтов.

После завершения оценки владелец получает официальное заключение о рыночной стоимости автомобиля, которое можно использовать при оформлении договора купли-продажи.

Как завершить переоформление автомобиля

После определения стоимости автомобиля стороны могут заключить договор купли-продажи и перерегистрировать транспортное средство.

В МВД напомнили, что сделать это можно в любом территориальном сервисном центре, независимо от места регистрации.

Администраторы сервисных центров помогут оформить перерегистрацию автомобиля на нового владельца в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №1388.

В ведомстве советуют заранее ознакомиться со всеми этапами процедуры, чтобы продажа автомобиля прошла быстро и без лишних хлопот.