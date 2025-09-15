Обов’язкова оцінка авто при продажу: хто повинен мати документ

В Україні з жовтня 2024 року продавці другого та наступних транспортних засобів зобов’язані надавати документ про оцінку або середньоринкову вартість автомобіля. Норма поширюється не лише на легкові авто, а й на вантажівки, автобуси та причепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Оцінку можуть проводити лише суб’єкти оціночної діяльності з відповідними повноваженнями. Їхній перелік доступний на сайтах Фонду держмайна та Експертної служби МВС. Альтернативно можна користуватися даними про середньоринкову вартість, яку щомісяця публікує Мінекономіки.

Документ обов’язковий при нотаріальних діях і перереєстрації авто в сервісних центрах. МВС радить перевіряти актуальність інформації, щоб уникнути проблем і шахрайства при угодах.

У Головному сервісному центрі МВС пояснюють, що це рішення має зробити ринок транспорту прозорим та запобігти маніпуляціям із ціною, захищаючи інтереси покупців і продавців.

Деталі та консультації доступні за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках МВС у Facebook та Instagram.