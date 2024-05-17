У МВС пояснили, чи потрібна довідка про несудимість для взяття на військовий облік

Довідка про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ ( МВС ).

Електронний кабінет повинен запрацювати 18 травня. Також у Києві з 18 травня будуть приймати документи ЦНАПи .

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію офіційно набере чинності 18 травня. Усі військовозобов'язані повинні будуть оновити свої дані. Це можна буде зробити у ЦНАП, електронному кабінеті або в ТЦК.

У МВС попросили з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок.

"Через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується", - написали в прес-службі.

Що таке довідка про несудимість

Довідка про несудимість - це офіційний документ, який підтверджує відсутність (або наявність) судимості у фізичної особи на території України. Цей документ є важливим при працевлаштуванні, оформленні візи, прийнятті на навчання, усиновленні дітей, а також у багатьох інших випадках, коли необхідно підтвердити чистоту судимості.

Довідка про несудимість видається в таких установах:

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) - це найбільш поширене місце для отримання довідки. Тут можна подати заявку особисто або через інтернет.

Територіальні органи Національної поліції України - деякі підрозділи поліції надають таку послугу.

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) - заяву на отримання довідки можна подати безпосередньо через офіційний сайт МВС або у відповідних підрозділах.

Державний портал адміністративних послуг "Дія" - онлайн-ресурс, який дозволяє подати заявку на отримання довідки про несудимість через інтернет.

Для отримання довідки необхідно подати заяву, пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і сплатити адміністративний збір (якщо він передбачений). Термін видачі довідки може варіюватися, але зазвичай становить від кількох днів до двох тижнів.