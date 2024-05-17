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У Міноборони розповіли, чи запрацює 18 травня е-кабінет для оновлення військових даних

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 11:43
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У Міноборони розповіли, чи запрацює 18 травня е-кабінет для оновлення військових даних Фото: у Міноборони заявили, що е-кабінет призовника запрацює 18 травня (facebook com OOTCKSP)
Автор: Наталія Юрченко

Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює завтра, 18 травня, коли новий закон про мобілізацію офіційно набере чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі "Радіо Свобода".

Він підтвердив, що е-кабінет повинен запрацювати завтра. Через електронний сервіс військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані.

За словами речника Міноборони, що спочатку буде доступна mvp-версія (мінімальний набір функцій у застосунку). Раніше у Міністерстві оборони зазначали, що розширена версія запрацює з червня 2024 року.

"Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання", - пояснив Лазуткін.

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, завтра, 18 травня, набирає чинності новий закон про мобілізацію в Україні. Згідно з документом, військовозобов'язані повинні оновити облікові дані.

Зробити це можна онлайн через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також можна звернутися до ТЦК та центрів надання адміністративних послуг. У Києві заявили, що ЦНАПи готові приймати чоловіків призовного віку для уточнення даних.

Що відомо про е-кабінет військовозобов'язаного, як він працювати та чи замінить це похід до ТЦК - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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