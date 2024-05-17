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В МВД пояснили, нужна ли справка о несудимости для постановки на военный учет

Украина, Пятница 17 мая 2024 13:43
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В МВД пояснили, нужна ли справка о несудимости для постановки на военный учет Фото: военный учет возьмут без справки о несудимости (facebook.com.ztotck)
Автор: Александр Белоус

Справка об отсутствии/наличии судимости не требуется для постановки на военный учет или обновления военно-учетных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

"Из-за распространения неточной информации в соцсетях сервисы МВД перегружены запросами от граждан. Соответственно время обработки заявок увеличивается", - написали в пресс-службе.

В МВД попросили с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок.

Новый закон о мобилизации

Напомним, новый закон о мобилизации официально вступит в силу 18 мая. Все военнообязанные должны будут обновить свои данные. Это можно будет сделать в ЦНАУ, электронном кабинете или ТЦК.

Электронный кабинет должен работать 18 мая. Также в Киеве с 18 мая будут принимать документы ЦНАУ.

Что такое справка о несудимости

Справка о несудимости – это официальный документ, подтверждающий отсутствие (или наличие) судимости у физического лица на территории Украины. Этот документ важен при трудоустройстве, оформлении визы, принятии на обучение, усыновлении детей, а также во многих других случаях, когда необходимо подтвердить чистоту судимости.

Справка о несудимости выдается в следующих учреждениях:

Центры предоставления административных услуг (ЦНАУ) – это наиболее распространенное место для получения справки. Здесь можно подать заявку лично или через Интернет.

Территориальные органы Национальной полиции Украины - некоторые подразделения полиции предоставляют такую услугу.

Министерство внутренних дел (МВД) - заявление получения справки можно подать непосредственно через официальный сайт МВД или в соответствующих подразделениях.

Государственный портал административных услуг "Дія" – онлайн-ресурс, позволяющий подать заявку на получение справки о несудимости через интернет.

Для получения справки необходимо подать заявление, предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и уплатить административный сбор (если он предусмотрен). Срок выдачи справки может варьироваться, но обычно составляет от нескольких дней до двух недель.

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