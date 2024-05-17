У Києві відзавтра ЦНАПи будуть приймати військовозобов'язаних для оновлення даних
Військовозобов'язані у Києві зможуть оновити облікові дані через центри надання адмінпослуг. У столиці до системи обліку підключено 300 адміністраторів ЦНАПів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директорку департаменту ЦНАП у Києві Наталію Шамрай в ефірі "Київ 24".
"Завтра з 9 до 18 години всі ЦНАПи міста Київ готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані", - сказала вона.
За словами директорки, центри надання адмінпослуг підключені до відповідної системи. Військовозобов'язані для уточнення військово-облікових даних повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, військовий квиток або приписне посвідчення.
"Якщо система певним чином не буде пропускати за якихось причин, тоді будемо з'ясовувати і вирішувати питання, куди звернутися. Ми всі підключені, у місті Києві підключено майже 300 адміністраторів ЦНАПів", - додала вона.
Оновлення даних військовозобов'язаних
Нагадаємо, відзавтра, 18 травня, набирає чинності новий закон про мобілізацію. Серед іншого він передбачає, що всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані протягом 60 дні.
Згідно з новим законом, уточнити військово-облікові дані можна у ТЦК, центрах надання адміністративних послуг та електронному кабінеті призовника.
Детальніше про те, що буде, якщо не уточнити обліковані дані та чому спостерігаються черги у військкоматах - у матеріалі РБК-Україна.
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