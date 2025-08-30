МВС Польщі зайнялося врегулюванням статусу українців після вето Навроцького

Заступник МВС і адміністрації Польщі Мацей Душчик зустрівся з послом України Василем Боднаром для обговорення правового статусу українців після вето польського президента на відповідний закон.

Про це заявила прес-секретар польського МВС Кароліна Галецька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство РАР .

За її словами, під час зустрічі Душчик "поінформував пана посла, що польська сторона працює над законопроєктом і врегулюванням правового статусу громадян України".

"Він також представив українській стороні графік роботи над законом", - додала Галецька.

Таким чином вона відреагувала на пост посла України в Польщі Василя Боднара. Він написав, що за словами польської сторони, "права українців на перебування, роботу, освіту, соціальну та медичну допомогу в Польщі будуть гарантовані і після 1 жовтня 2025 року. При цьому окремі практично питання потребуватимуть уточнення.

"Громадяни України, які легально перебувають у Польщі, надалі залишатимуться в правовому полі цієї держави зокрема та ЄС загалом. Навіть у разі відсутності нового закону буде ухвалено перехідні рішення, які дозволять уникнути правового вакууму", - написав посол у Facebook.