МВД Польши занялось урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого
Заместитель МВД и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром для обсуждения правового статуса украинцев после вето польского президента на соответствующий закон.
Об этом заявила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство РАР.
По ее словам, во время встречи Душчик "проинформировал господина посла, что польская сторона работает над законопроектом и урегулированием правового статуса граждан Украины".
"Он также представил украинской стороне график работы над законом", - добавила Галецкая.
Таким образом она отреагировала на пост посла Украины в Польше Василия Боднара. Он написал, что по словам польской стороны, "права украинцев на пребывание, работу, образование, социальную и медицинскую помощь в Польше будут гарантированы и после 1 октября 2025 года. При этом отдельные практически вопросы потребуют уточнения.
"Граждане Украины, которые легально находятся в Польше, в дальнейшем будут оставаться в правовом поле этого государства в частности и ЕС в целом. Даже в случае отсутствия нового закона будут приняты переходные решения, которые позволят избежать правового вакуума", - написал посол в Facebook.
Вето президента Польши Кароля Навроцкого на помощь украинцам
Напомним, недавно Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь "800 плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.
Кроме вышесказанного ветированный проект включал временную защиту для украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
Действующие нормы обеспечивают им временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока украинцы будут иметь, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.
Тем временем правительство Польши готовит альтернативный законопроект об ограничении помощи украинцам.