МВД Польши занялось урегулированием статуса украинцев после вето Навроцкого

Заместитель МВД и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром для обсуждения правового статуса украинцев после вето польского президента на соответствующий закон.

Об этом заявила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство РАР .

По ее словам, во время встречи Душчик "проинформировал господина посла, что польская сторона работает над законопроектом и урегулированием правового статуса граждан Украины".

"Он также представил украинской стороне график работы над законом", - добавила Галецкая.

Таким образом она отреагировала на пост посла Украины в Польше Василия Боднара. Он написал, что по словам польской стороны, "права украинцев на пребывание, работу, образование, социальную и медицинскую помощь в Польше будут гарантированы и после 1 октября 2025 года. При этом отдельные практически вопросы потребуют уточнения.

"Граждане Украины, которые легально находятся в Польше, в дальнейшем будут оставаться в правовом поле этого государства в частности и ЕС в целом. Даже в случае отсутствия нового закона будут приняты переходные решения, которые позволят избежать правового вакуума", - написал посол в Facebook.