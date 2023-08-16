UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У МВС показали момент збиття одного з "Шахедів" під час атаки росіян на Одеську область

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Війська РФ сьогодні вночі атакували Одеську область дронами "Шахед". Момент збиття одного з них вдалося записати на відео нашими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Момент збиття одного з дронів прикордонниками", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що це відбулось під час нічної атаки ворога на Одеську область.

Нічний обстріл України

В ніч на 16 серпня російські військові обстріляли південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

При цьому головною ціллю загарбників знову були порти. Так, вони атакували порт Рені в Одеській області. У двох металевих складах ангарного типу виникло загоряння двох тракторів.

Також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж, було зруйновано новий склад під зерно, який майже добудували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОдесаПВОВійна в Україні