У МВС показали момент збиття одного з "Шахедів" під час атаки росіян на Одеську область

"Момент збиття одного з дронів прикордонниками", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що це відбулось під час нічної атаки ворога на Одеську область.

Нічний обстріл України

В ніч на 16 серпня російські військові обстріляли південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

При цьому головною ціллю загарбників знову були порти. Так, вони атакували порт Рені в Одеській області. У двох металевих складах ангарного типу виникло загоряння двох тракторів.

Також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж, було зруйновано новий склад під зерно, який майже добудували.