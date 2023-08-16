В МВД показали момент сбития одного из "Шахедов" во время атаки россиян на Одесскую область

Войска РФ сегодня ночью атаковали Одесскую область дронами "Шахед". Момент сбития одного из них удалось записать на видео нашими защитниками.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
"Момент сбивания одного из дронов пограничниками", - говорится в сообщении.
В МВД отметили, что это произошло во время ночной атаки врага на Одесскую область.
В ночь на 16 августа российские военные обстреляли юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 "Шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.
При этом главной целью захватчиков снова являлись порты. Да, они атаковали порт Рени в Одесской области. В двух металлических складах ангарного типа возникло возгорание двух тракторов.
Также пострадало здание старого элеватора, часть силосов и складов для хранения зерновых. К тому же, был разрушен новый склад под зерно, который почти достроили.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.