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У МВС показали момент збиття одного з "Шахедів" під час атаки росіян на Одеську область

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Одеська область, Середа 16 серпня 2023 16:43
У МВС показали момент збиття одного з "Шахедів" під час атаки росіян на Одеську область Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Війська РФ сьогодні вночі атакували Одеську область дронами "Шахед". Момент збиття одного з них вдалося записати на відео нашими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

"Момент збиття одного з дронів прикордонниками", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що це відбулось під час нічної атаки ворога на Одеську область.

Нічний обстріл України

В ніч на 16 серпня російські військові обстріляли південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

При цьому головною ціллю загарбників знову були порти. Так, вони атакували порт Рені в Одеській області. У двох металевих складах ангарного типу виникло загоряння двох тракторів.

Також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж, було зруйновано новий склад під зерно, який майже добудували.

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